N-Invest já apoiou uma centena de potenciais investidores a Norte

Com Portugal no radar dos investidores internacionais – o país ocupou, pela primeira, em 2018 um lugar no top 25 dos países mais atrativos do mundo para o investimento direto estrangeiro -, a Associação Empresarial de Portugal está apostada em reforçar a “competitividade territorial e empresarial” para melhor captar estes projetos. E já apoiou 101 potenciais investidores na sua busca pelo local adequado para se instalarem. A maioria são portugueses, explica a AEP, mas há, também, brasileiros, chineses, israelitas e holandeses. Calçado, vestuário, cortiça, indústria automóvel e construção são os setores mais representados.

