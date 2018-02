Pub

Huawei e Samsung aproveitaram véspera do Mobile World Congress para mostrar as suas mais recentes novidades tecnológicas.

O Mobile World Congress (MWC) só arranca oficialmente na segunda-feira, mas as novidades começaram na véspera em Barcelona. Que o diga a Huawei, que surpreendeu tudo e todos ao apresentar este domingo o MateBook X Pro, a nova geração do computador portátil topo de gama da marca chinesa. Este notebook ultra fino, com 13,9 polegadas distingue-se da concorrência graças a uma câmara frontal que está escondida numa das teclas do portátil.

