Musk diz que tweet que custou 20 milhões "valeu a pena" e desligou-se

Elon Musk anunciou que se vai desligar do Twitter por uns dias, pouco tempo depois de ter respondido a um tweet garantindo que a publicação na rede social que lhe valeu uma penalização de 20 milhões de dólares do regulador da Bolsa nos Estados Unidos "valeu a pena".

O "desligar", ao que tudo indica temporário, do CEO da Tesla da rede social culminou uma série de tweets, entre os quais, o anúncio da introdução da navegação em piloto automático nos carros da marca nos Estados Unidos.

No início do mês, um juiz aprovou um acordo de 40 milhões de dólares entre a Tesla, Elon Musk e a Securities and Exchange Commission (SEC) após uma investigação ter sido lançada pelo regulador da Bolsa depois de em agosto Musk ter publicado um tweet assegurando que tinha obtido financiamento para retirar a Tesla de Bolsa. Como parte desse acordo Musk teve de pagar 20 milhões de dólares, embora se tenha mantido na presidência executiva da companhia que fundou.

A SEC exigiu igualmente que a Tesla implementasse procedimentos para controlar a comunicação de Elon Musk em qualquer formato, incluindo no Twitter, rede social onde está desde 2009, sendo seguido por mais de 23,4 milhões de utilizadores. O regulador determinou que qualquer comunicação escrita, com material relacionado com a empresa ou os seus acionistas, teria de ser pré-aprovada.

Na sexta-feira, Musk publicou na rede social de que "no Twitter os gostos são raros e as críticas brutais. É tão hardcore. É fantástico".

Em resposta, um dos utilizadores perguntou-lhe: "Então aquele (tweet) que lhe custou 20 milhões, qual foi o rácio de gostos nesse?".

Reação do CEO da Tesla: "Valeu a pena".

