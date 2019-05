Muranti. De Paços de Ferreira, com a China, Rússia na mira

Domingo passado, estavam os portugueses na modorra política do costume - e jogava-se em Elland Road. Num país, o nosso, com o horário nobre dedicado só ao futebol, em todos os canais, o leitor deveria saber que falo do campo do Leeds. E logo do Leeds, quem não o conhece?, um clube que já foi campeão inglês e europeu e hoje anda por divisão secundária, num daqueles dramas shakespearianos tão bons de contar e, sobretudo, de jogar.