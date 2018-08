Morreu Rosado Fernandes, ex-presidente da Confederação dos Agricultores

Morreu este domingo, aos 84 anos, Rosado Fernandes, ex-presidente e um dos fundadores da CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal. O Presidente da República emitiu uma nota a lamentar o desaparecimento de Rosado Fernandes e lembrou o seu papel como "lutador corajoso e independente no associativismo agrícola, como deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, assim como na Universidade ou como produtor agrícola no Alentejo".

