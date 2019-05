Moody’s alerta: Credores do Dia podem não cobrar 100% da dívida

A Moody’s alertou para as incertezas que rodeiam o acordo do Dia, cadeia de supermercados dona do Minipreço, com os credores. A agência de notação financeira destaca que o pacto irá aliviar a pressão sobre a qualidade de crédito do grupo, mas a falta de detalhes é negativa para a classificação, escreve o Cinco Días.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia