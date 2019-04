Monverde ganha dez novas suites com piscina privativa

O vinho é a génese da Quinta da Lixa, mas o turismo é a sua nova paixão. E as paixões têm de ser alimentadas para se manterem vivas. Por isso mesmo, quatro anos depois de inaugurado, está já em marcha a segunda fase do Monverde, o primeiro hotel vínico da Região dos Vinhos Verdes, com inauguração prevista para o início do verão. São 16 novas suítes, para um público ainda mais exigente e seletivo, dez das quais terão piscina privativa, aquecida com recurso a painéis solares. Cada quarto terá cerca de 147 metros quadrados, janelas generosas, com vista para os 30 hectares de vinha da propriedade, e uma enoteca privativa. O investimento, que deverá estar concluído em junho, aproxima-se dos dois milhões de euros e faz subir para quase dez milhões a aposta da Quinta da Lixa no turismo, em Amarante.

