Pub

O Montepio está prestes a entrar num novo ciclo com Carlos Tavares na liderança e mais acionistas.

É um virar de página para o Caixa Económica Montepio Geral (CEMG). Nova liderança e mais acionistas marcam o início de um novo ciclo no banco centenário da Associação Mutualista Montepio (AMM), num processo que se tornou num caso político: Carlos Tavares vai acumular as funções de presidente-executivo e presidente do conselho de administração do banco.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia