Modelo de publicidade “foi criado num tempo em que as pessoas andavam a cavalo”

Mikko Kotila não tem dúvidas: a publicidade está na raiz dos problemas na Internet. O atual modelo da publicidade digital “foi criado num tempo em que não havia eletricidade e as pessoas andavam a cavalo”, disse o investigador no debate “A publicidade é o que está errado na internet?”, na conferência da Global Marketer Week, no Convento do Beato, em Lisboa.

