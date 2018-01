Pub

A lei que regulamenta as plataformas como a Uber, Cabify e Taxify está a ser discutida desde março de 2017 no Parlamento.

O Ministério do Ambiente quer que a lei que regulamenta as plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados (TVDE) seja votada no Parlamento em fevereiro. Esta foi a ambição manifestada pelo secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, durante o warm up da conferência de mobilidade Lisbon Mobi Summit. A "lei da Uber", como é conhecida, está a ser debatida na Comissão de Economia e Obras Públicas desde março de 2017 na Assembleia da República.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia