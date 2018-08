"Mini Davos" abre porta a milhões em investimento

Antes de completar 30 anos, Paul Malicki já tinha dado a volta ao mundo. Nasceu na Polónia, estudou na Ásia, viveu na Suécia e assentou há quatro anos no Rio de Janeiro. "Mas é em Portugal que quero passar a reforma", conta o empreendedor que a revista Forbes considerou em 2017 como um dos jovens mais promissores do mundo. Paul é cofundador da Flapper, uma espécie de Uber da aviação privada. Por enquanto só sobrevoa os céus brasileiros, mas a Europa vai entrar na rota daqui a dois anos. Portugal faz parte dos planos.

"O que fazemos no Brasil é organizar voos privados partilhados, através de parcerias com táxis aéreos. Basta reservar um lugar na nossa aplicação. Temos mais de cem aeronaves para voos de curta duração", explica o fundador ao DN/Dinheiro Vivo. O público alvo da Flapper é a classe média/alta. "Queremos provar que a aviação privada não é só para milionários. Os voos custam cerca de 150 euros, e temos viagens a 60 euros". A plataforma nasceu em 2016 e já conta com 70 mil utilizadores. Estrelas das telenovelas da Globo ou o ex-futebolista Ronaldo estão entre os clientes fiéis. Na quarta visita que faz a Portugal, Paul Malicki não tem dúvidas de que o país é para acrescentar à frota da Flapper. "Queremos aproveitar pequenos aeroportos que não recebem aviões comerciais, como o de Tires, para operar voos charter", adianta.

Enquanto não fecha negócio, o empreendedor polaco troca cartões no Centro de Congressos do Estoril. Paul Malicki é um dos mais de 600 convidados da Horasis Global Meeting, um encontro que, pelo segundo ano, junta empresários, políticos e académicos de todo o mundo em Cascais.

Vêm todos a convite de Frank-Jürgen Richter, um alemão casado com uma portuguesa que antes de criar a Horasis, em 2005, fazia parte da organização do Forum Económico Mundial. Frank já não estranha as constantes comparações de Cascais com Davos, mas faz questão de sublinhar que não é só o clima que separa as duas localidades. "Não queremos comparar-nos a Davos, que existe há muitas décadas e está estabelecido. Somos o "miúdo novo do bairro", somos o futuro. Não vêm para aqui primeiros-ministros ler discursos. Toda a gente está no mesmo barco, não há hierarquias. E criámos um laço muito forte com Cascais. Horasis é Cascais. Vamos ficar aqui por muitos anos", diz o alemão ao DN/DV.

Frank-Jürgen Richter não hesita em classificar Portugal como a "nova Silicon Valley da Europa". Por conhecer pessoalmente todos os participantes da conferência, sabe que há alguns que acabam por ficar. "Vimos isso no ano passado. Há empresários que vêm ao encontro e acabam por investir em Portugal, ou trazem para cá uma parte das suas empresas. Alguns acabam até por comprar casa."

O potencial de investimento do evento não passa despercebido ao governo, que faz questão de marcar presença. "É muito importante que estes participantes fiquem a conhecer Portugal. Há aqui um conjunto de líderes de opinião que têm influência em vários níveis. Este contacto poderá ser promissor, nomeadamente na área das novas tecnologias ligadas à indústria 4.0. Falei aqui com um especialista americano em blockchain que se mostrou interessado em trazer empresas para Portugal. Está aqui há algumas horas e já está maravilhado", nota a secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmman.

O americano é Mark Mueller--Eberstein. O CEO da consultora Adgetec Corporation veio de Seattle para falar de blockchain, a tecnologia que está por trás das moedas virtuais. Na bagagem de regresso, confirma as boas referências: "Além de consultor também sou investidor. Tenho várias empresas no meu portfólio e estamos a estudar mercados onde possamos criar raízes e crescer internacionalmente a partir daí. É necessário ter a jurisdição adequada, uma regulação clara e mão- -de-obra qualificada. Estou muito impressionado, até agora tínhamos estudado destinos como Malta ou Gibraltar, mas agora vemos aqui fortes possibilidades. E confesso que me espantou muito ouvir a secretária de Estado a convidar abertamente as empresas de blockchain a estabelecerem-se em Portugal", salienta.

A conferência, que arrancou no sábado, estende-se até amanhã. Por Cascais passaram nomes como o ex-presidente do Egipto e Prémio Nobel da Paz Mohamed ElBaradei ou o chairman da Goldman Sachs, Durão Barroso (ver caixa). Para o ano, Cascais volta a receber a cimeira que quer ser a Davos 4.0.