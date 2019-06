México retifica novo tratado comercial com os EUA

O Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, assegurou que o senado mexicano vai retificar na próxima semana o acordo comercial com os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC), que substitui o Tratado de Livre Comercio da América do Norte (TLCAN). A negociação para a modernização do tratado começou em agosto de 2017, tendo o acordo sido alcançado no final do ano passado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia