Mexia pede estabilidade para investidores e quer investir 12 mil milhões

De acordo com o teaser avançado previamente no Telejornal, na Grande Entrevista dada à RTP, o CEO da EDP, António Mexia afirmou que a alteração das regras estabelecidas aquando da privatização da empresa acabou por perturbar os investidores e acionistas. O presidente da elétrica nacional lembrou também que a empresa vai investir 12 mil milhões de euros nos próximos quatro anos, de acordo com a atualização estratégica apresentada e Londres. .

