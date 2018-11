Metro do Porto alcança "novo recorde" de passageiros em outubro

Metro de Lisboa investiu apenas 10% do previsto até março

"O Metro do Porto alcançou em outubro um novo recorde de procura mensal, ultrapassando, pela primeira vez, o registo dos seis milhões de clientes num só mês. Em outubro, seis milhões e 126 mil pessoas viajaram nas seis linhas do Metro do Porto", adiantou numa nota enviada à Lusa.

Segundo a empresa, este "máximo histórico" de procura representa um crescimento superior a 400 mil validações, mais 8,3% face a outubro de 2017.

Também no mês passado, o valor médio de validações em dia útil fixou-se num "recorde absoluto" de 237 mil, acrescentou.

Até agora, a melhor marca mensal do Metro pertencia a maio deste ano com 5,9 milhões de clientes, informou.

A empresa explicou que os números dos últimos meses apontam para que 2018 venha ser "o melhor ano de sempre" na procura do metro.

"Até ao final de outubro, o número acumulado de clientes cifra-se já em 52,1 milhões, o que representa um crescimento próximo dos dois milhões e na ordem dos 3,6% face ao ano anterior", lê-se na nota.

A Metro do Porto salientou ainda que 2017 foi o "melhor ano de sempre" desde 2003, ano em que se iniciou a operação comercial, com mais de 60,6 milhões de validações.