O Orçamento do Estado suportará 196 milhões do investido do ML.

O novo plano de expansão do Metropolitano de Lisboa (ML) entre o Rato e o Cais do Sodré deverá custar 266 milhões de euros. A empresa adiantou ao Jornal de Negócios que neste montante estão incluídos 42 milhões de euros para a aquisição de material circulante (locomotivas e carruagens) e 23,8 milhões de euros para o novo sistema de sinalização.

