Metro de Lisboa vai ter 14 novas composições e sistema que permite reduzir tempo de espera.

O Metro de Lisboa vai receber um investimento de 210 milhões de euros nos próximos anos. O Ministério do Ambiente autorizou a empresa a comprar 14 novas composições e a modernizar o seu sistema de segurança, sinalização e controlo de circulação, segundo comunicado do gabinete de João Matos Fernandes. Esta empresa, o Transtejo e a Soflusa também receberam o "ok" do Governo para contratar trabalhadores.

