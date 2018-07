Metro de Lisboa: "No próximo Inverno, já vamos ter um metro como deve ser"

O Metro de Lisboa só deverá voltar à normalidade no final do ano. É nesta altura que Vítor Domingues dos Santos, presidente da empresa que gere o metropolitano da capital, espera ter todo o material circulante reparado. O reforço da frota só deverá ocorrer em 2023 e as obras na estação de Arroios poderão ficar concluídas depois do prazo.

