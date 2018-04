Pub

Novas previsões vão constar do Programa de Estabilidade que será entregue ao Parlamento dentro de cerca de uma semana, seguindo depois para Bruxelas.

O governo vai rever em baixa a meta do défice público deste ano de 1% do produto interno bruto (PIB, o valor que está no Orçamento do Estado (OE2018), para 0,7%. A economia deverá crescer ligeiramente mais do que se calculou em outubro: o PIB avança 2,3% em vez dos 2,2% que aparecem no OE.

