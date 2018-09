Mestrado em Finanças da Nova SBE entre os melhores do mundo

O Mestrado de Finanças da Nova School of Business & Economics, em Lisboa, está entre os melhores do mundo. Ficou classificado na 21ª posição do ranking divulgado pelo Financial Times, que avalia instituições mundiais de ensino superior nas áreas de Gestão, Finanças e Economia. A nível europeu, mantém-se entre os 20 melhores e está no top 10 mundial de Value for Money com uma taxa de empregabilidade de 100 % a 3 meses.

