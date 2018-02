Pub

Cadeia espanhola, que está a caminho de Portugal, cresceu mais do que ninguém no setor e quase triplicou a quota do seu concorrente mais próximo.

A Mercadona, que recentemente anunciou a chegada a Portugal, parece estar isolada no setor do consumo. Ao longo de 2017, a cadeia espanhola registou um crescimento quase abismal face à concorrência em Espanha, tendo ficado perto de triplicar a quota de mercado em relação ao seu concorrente mais próximo, segundo um estudo da consultora Kantar, que estuda os comportamentos de consumo do povo espanhol.

