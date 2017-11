Pub

A eficiência da exergia é eficaz na promoção do crescimento económico mas são necessárias medidas adicionais

A eficiência da energia é eficaz na promoção do crescimento económico mas são necessárias medidas adicionais, nomeadamente ao nível do sequestro de carbono e de um novo mix energético primário, baseado nas energias renováveis e no gás natural, para alcançar uma economia neutra em emissões. Estas são algumas das conclusões do Meet 2030 que serão apresentadas hoje, na conferência anual da BCSD, em Lisboa.

