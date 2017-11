Pub

Cerca de um mês e meio depois de ter entrado no Parlamento, o Orçamento foi finalmente aprovado. E tem várias medidas com impacto na vida das famílias.

IRS: escalões e retenção na fonte

Em vez dos cinco escalões que tinha desde 2013, o IRS passa a ter sete escalões de rendimento coletável. Este alargamento foi feito através de mexidas nas taxas e patamares de valores do 2º e 3º escalões o que assegura que, no próximo ano, todos os contribuintes com um rendimento mensal a rondar os 3250 euros vão pagar menos de imposto. Esta redução terá reflexo na carteira já a partir do início do ano no caso dos pensionistas a trabalhadores por conta de outrem porque, como referiu ao Dinheiro Vivo fonte oficial do Ministério das Finanças, as tabelas de retenção na fonte serão ajustadas de forma a refletir esta mudança nos escalões e produzirão efeitos a partir de janeiro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia