McDelivery deverá chegar até ao final de 2018 ao Porto, Linhas de Sintra e Cascais, e Margem Sul envolvendo um total de 60 restaurantes

A McDonald's vai arrancar em Lisboa com o serviço de entregas ao domicílio em parceria com a UberEats, que inicia em Portugal a operação. No próximo ano querem alargar a outras zonas do país.

