Matereo. Inteligência para prevenir queda de pontes e viadutos

Maria de Lourdes sentiu-se como uma ave libertada do cativeiro, Cesina Bermudes doutorou-se em Medicina com 19 valores, Manuela Azevedo enfrentou o mundo masculino dos jornais. Domitila, Maria Cândida e Maria Guardiola ocuparam cadeiras no Parlamento. Estas foram as primeiras mulheres portuguesas em vários campos e abriram caminhos nunca antes percorridos.