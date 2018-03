Pub

A ex-ministra das Finanças foi uma das intervenientes no painel "The Economy: Looking for an Upgrade", do evento que decorre em Cascais

Conseguirá Portugal manter o ritmo de crescimento económico a longo prazo? Foi a questão lançada a ex-ministros, empresários e académicos durante o primeiro painel de debate desta quarta-feira da Lisbon Summit. No evento da revista The Economist, que decorre em Cascais, não faltaram críticas, conselhos e muitas dúvidas sobre o país que quer ser a "Califórnia da Europa".

