"Planet B is fake news". Quem disse o contrário, já se sabe, mentiu. Abecedários à parte, verdade e facto continua a ser que é urgente termos um plano global para continuarmos a ter planeta. Todos os dias somos confrontados nos media com factos e imagens que nos descrevem como a nossa Terra se torna pela ação humana cada vez menos bela, menos harmoniosa e menos acolhedora, como quem se defende de uma agressão continuada. Infelizmente, a maioria destes dados já não são news e muito menos serão fake, até porque são validados pela realidade sentida em espectro global - desde a redução da precipitação na bacia mediterrânica ao degelo dos glaciares do Alasca. É certo que há hoje mais atenção às questões ambientais, como nos demonstrou a extraordinária atitude da juventude mundial, com a sua capacidade de mobilização global na luta pela preservação do planeta e do futuro. Já há mais respostas, como a reciclagem das embalagens e a reutilização do saco de plástico do jornal do fim-de-semana e do saco do supermercado (exemplos - entre os muitos que há - da simplicidade prática). No entanto, continuamos por descobrir ferramentas que tornem mais fácil globalizar a luta pela saúde do planeta e as medidas concretas que a expressam.