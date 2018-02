Pub

O secretário de Estado adjunto e das Finanças, Mourinho Félix, considera possível baixar o malparado de 40 mil milhões para 20 mil milhões de euros.

Mourinho Félix defende que a medida do Banco de Portugal em recomendar limites na concessão de crédito é positiva. Em entrevista ao Dinheiro Vivo/TSF considera que o malparado vai continuar a cair. Mas alerta que os bancos têm de ter um equilíbrio no ritmo dessa redução. Em relação aos lesados do BES, espera que o pagamento da primeira parte a compensação chegue ainda no primeiro semestre.

