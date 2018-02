Pub

Construída no complexo fabril do grupo português na Maia, a nova unidade industrial da Efacec inaugurada esta segunda-feira vai permitir aumentar a capacidade anual de produção de carregadores rápidos para veículos elétricos, segmento no qual a Efacec reclama a liderança mundial.

