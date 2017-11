Pub

Todos os anos, nesta data, a Deco é inundada com queixas e dúvidas de consumidores desconfiados face a alguns descontos.

Assinala-se hoje a "black friday", dia de descontos e promoções generalizadas nas lojas. No entanto, por detrás da promessa de preços baixos escondem-se ofertas enganosas e fraudes. Atenta às falsas promoções está a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), com ações de fiscalização para prevenir práticas ilícitas, como vendas abaixo do custo.

