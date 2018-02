Pub

Veja o vídeo. Arroz é o prato principal servido todos os dias pelo Rice Me, restaurante fundado por Renata Militão em 2016.

Mais do que acompanhamento, o arroz é o prato principal servido todos os dias pelo Rice Me, restaurante fundado por Renata Militão. O negócio desta especialista em marketing e publicidade começou em 2016 na zona do El Corte Inglés, em Lisboa, e já obteve receitas de quase 600 mil euros em 2017.

