A câmara lisboeta vai criar pacotes de mobilidade em 2018 para que os utentes possam escolher o tipo de transporte que mais necessitam, gerindo essa utilização por telemóvel

O modo de circular em Lisboa vai começar a mudar já em 2018. A autarquia tem planos que passam pela criação de pacotes de mobilidade, com os utentes a poderem integrar novas modalidades de transporte nos seus passes sociais, como táxi, Uber, carsharing ou bikesharing.

As novidades incluem também soluções de pós-pagamento nos serviços de transporte, possivelmente no primeiro semestre de 2018, revelou o vereador da Câmara Municipal de Lisboa (CML) com o pelouro da mobilidade e segurança, Miguel Gaspar.

"O objetivo é dar maior flexibilidade ao utente que pode necessitar, por exemplo, de usar um táxi quatro ou cinco vezes por mês ou uma bicicleta, para além de autocarro e metro", disse o vereador. E tudo pode ser operacionalizado através do telemóvel. É a intermodalidade do século XXI, que pressupõe também transportes mais acessíveis e interligados.

São medidas que se inserem no grande plano de reduzir a circulação automóvel em Lisboa e fixar mais pessoas na cidade. Para isso, Miguel Gaspar defende a necessidade de abordar o problema também pelo lado das escolas, uma vez que se estima que, em Lisboa, cerca de 150 mil pessoas usem o carro sobretudo para levar e buscar as crianças à escola. "Devemos ter uma abordagem junto das escolas para que as crianças cresçam numa nova cultura de transporte público, dando-lhes competências para os usar, a partir de uma certa idade."

Miguel Gaspar ressalva que "se temos metas ambiciosas para 2030 e 2040 em matéria de mobilidade mais ecológica, há que intervir nas crianças de hoje que vão ser adultos nessa altura".

Ainda no que à rede escolar diz respeito, o vereador considera que faz sentido ter um plano de mobilidade para cada escola, envolvendo os pais. "Será que não podemos ter soluções de transporte partilhado para levar as crianças à escola?", questiona o vereador lisboeta.

Segundo Miguel Gaspar, 52% das viagens em Lisboa são feitas de carro contra uma média de 30% de referência em cidades europeias.

Para a melhoria da mobilidade, a autarquia está igualmente a realizar investimentos em centros de controlo de tráfego e em redes de dados. Em causa está um protocolo com a Waze, uma plataforma digital que fornece informação sobre o trânsito, acidentes e cortes de via, através da ligação ao sistema de tráfego municipal.

A Câmara Municipal de Lisboa tem previsto um investimento da ordem dos 10 milhões de euros nos próximos dois a três anos, que envolvem a CML, a EMEL e a Carris.

A melhoria das opções de estacionamento, a cargo da EMEL, é outra aposta da autarquia, que está a estender a oferta aos parques destinados a bicicletas.

Porto escolhe três zonas para integrar transportes

A cidade do Porto prepara-se para realizar, em 2018, o primeiro piloto do sistema multimodal de transportes SynchroniCity - Anda, que visa a integração de novos meios de transporte, como o serviço de partilha de bicicletas, na rede já existente, conhecida por Andante.

Segundo informação oficial da Câmara Municipal do Porto, o projeto vai arrancar, numa primeira fase, na zona da Boavista, Casa da Música e do Polo Universitário do Campo Alegre e está a ser desenvolvido pela Transportes Intermodais do Porto e prevê, em todas essas zonas da cidade, a integração das bicicletas partilhadas ali instaladas no sistema Andante.

"Os novos serviços serão incluídos num único registo no sistema Andante, através do sistema multimodal de bilhética, com único sistema de pagamento e planeamento da viagem." Na mesma linha, a CMP está também a trabalhar no sistema de gestão da mobilidade da cidade, um projeto para os próximos cinco anos, que envolve a substituição de equipamentos obsoletos, com vista à gestão remota de todo o parque de semáforos, utilizando protocolos de comunicação abertos.

Outra área a merecer atenção é a Informação Geográfica da Via Pública, um projeto que visa a recolha, processamento e disponibilização de toda a informação geográfica da via pública, como sejam estacionamento, parques de motociclos e bicicletas ou carsharing.