Lisboa. Metro aberto até mais tarde para o Santo António

O metro de Lisboa vai estender o horário de funcionamento para permitir o transporte de quem sair à rua para festejar o Santo António. Assim, em vez de fechar à uma da manhã, o Metropolitano vai operar até às 3h00 da manhã do dia 13 de junho, em todas as estações da linha Verde e da linha Azul (com exceção da estação Avenida, que fechará perto das 00h30).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia