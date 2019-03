Lisboa já ultrapassou Barcelona no Alojamento Local

O Registo Nacional do Alojamento Local (RNAL) indica que estão registados 17.937 alojamentos locais na cidade de Lisboa. O valor tem vindo a crescer e não parou, o que é demonstrado pelos números da evolução do último ano. Partindo dos dados que foram usados no “Estudo Urbanístico do Turismo em Lisboa” da Câmara da capital, e que serviram de base à suspensão de novas licenças, registou-se um crescimento de 12% no número de registos entre agosto do ano passado e março deste ano.

