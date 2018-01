Pub

Há um ano, a easyJet anunciava um crescimento superior a 20% no Inverno; agora a operação não vai crescer além de 3%, diz José Lopes

A falta de espaço no aeroporto de Lisboa já se está a refletir na operação das companhias aéreas. No inverno fiscal do ano passado (de outubro a março), a easyJet cresceu 20% nos aeroportos portugueses; este ano não deverá avançar mais de 3%, admitiu esta quinta-feira, José Lopes responsável pela operação em Portugal.

