O distrito das artes, a dois passos da rua Miguel Bombarda, foi o local escolhido pela designer

Liliana Guerreiro, a designer de Viana do Castelo que reinventou a filigrana, desconstruindo a complexidade da técnica nos seus elementos primários - o filum (fio) e o granum (grão) e criando peças "modernas e inovadoras", escolheu o centro do Porto para abrir o seu primeiro espaço próprio. A loja, sita no número 129 da rua do Rosário, é simultaneamente atelier, o que permite um contacto diretos dos clientes com a criadora.

