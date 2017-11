Pub

O Lidl fechou a Dica da Semana, título semanal de distribuição gratuita editado pela cadeia de distribuição gratuita

"Procurando centrar os nossos esforços no nosso negócio principal, o retalho alimentar, foi decidido que deixaríamos de editar a Dica da Semana. Esta decisão é uma consequência das alterações do mercado, onde se incluem as necessidades dos consumidores", confirmou fonte oficial do Lidl.

