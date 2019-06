Lidl contribui com 9 mil milhões de euros em 5 anos para a economia nacional

O Lidl contribuiu com mais de 9 mil milhões de euros para a economia portuguesa, tendo criado mais de 46 mil postos de trabalho, nos últimos cinco anos em Portugal, de acordo com um estudo levado a cabo pela KPMG que analisou o impacto da cadeia de retalho alemã no PIB, o primeiro sobre o impacto do sector de retalho alimentar em Portugal.

