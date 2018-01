Pub

Companhia aérea alemã declarou falência no ano passado e está em processo de liquidação de insolvência

Os famosos bombons em forma de coração, mas também os cobertores de primeira classe, kits de higiene e até assentos da classe turística da Air Berlin: tudo isto vai a leilão, ainda este mês, no processo de liquidação de insolvência que a extinta companhia aérea atravessa.

A transportadora, que chegou a ser a segunda maior da Alemanha, declarou falência em agosto do ano passado e o seu último voo foi realizado a 27 de outubro de 2017.

Depois de vender a frota de aviões e de abdicar dos trabalhadores, a partir de dia 15 não restará nada da empresa que quase dominou o mercado de voos comerciais alemão.

De acordo com o jornal El Mundo, todo o inventário da companhia irá a leilão, o que inclui ainda os carrinhos de serviço que costumavam ser empurrados pelas hospedeiras, pratos e talheres da primeira classe e jogos para crianças. Os assentos da classe turística que vão a leilão trazem o cinto de segurança incluído no caso de algum fã de Air Berlin desejar guardar uma memória dos tempos em que viajou com a companhia.

"Tudo será leiloado no eBay e por isso todos podem participar", avançou o porta-voz da empresa, Ralf Kunkel. Para o fazer, basta registar-se no site da casa Dechow, a casa de leilões em Hamburgo encarregue da gestão da venda. Prevê-se que o leilão dure vários dias e pode ser seguido em tempo real.

Depois destes bens mais facilmente identificáveis com a Air Berlin serem leiloados, irá seguir-se o material de escritório, como armários, cadeiras e tudo o que resta do inventário da empresa. E mesmo com a companhia a levar tudo a leilão, não será suficiente para pagar todas as dívidas.

A Air Berlin foi inicialmente fundada como companhia aérea de baixo custo nos Estados Unidos mas, apesar de começado como uma empresa low cost, passou a apostar na diferenciação do produto e manteve os preços baixos.

Operou voos regulares para a maior parte dos aeroportos da Europa e foi a décima maior companhia aérea europeia. O prejuízo total foi do equivalente a 2500 milhões de euros em quase 10 anos, de 2008 a 2017.

Várias companhias aéreas manifestaram interesse em comprar a empresa, como a Ryanair, a Lufthansa, a Condor e a TUIfly, mas os processos ainda não estão concluídos.