"Lei da Uber": Contribuição de 5% divide plataformas

Lei das plataformas aprovada com alterações. Uber analisa implicações

As plataformas eletrónicas de transportes vão ter de pagar uma contribuição de 5% sobre cada viagem realizada. Esta foi a principal alteração à lei do transporte de passageiros em veículos descaracterizados (conhecida como “Lei da Uber”) aprovada pelos deputados do PS, PSD e PAN esta quinta-feira na Assembleia da República. Uber, Cabify e Taxify reagiram de forma diferente a esta aprovação.

