Lapa Studio. Startup de perdidos e achados lança cartão de sócio inteligente

A Lapa Studio, startup do Porto que prometeu resolver o problema dos perdidos e achados – com uma tecnologia que permite, por exemplo, saber onde deixou as chaves de casa ou o telemóvel, – acaba de lançar um novo produto: o Lapa Card, um cartão de sócio inteligente, que pretende simplificar a interação com os clubes desportivos.

