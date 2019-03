Lagarde: “Portugal sabe navegar em águas perigosas e desconhecidas”

Relembro com nostalgia os momentos da minha infância em que com os meus view-master eu me teletransportava para uma realidade alternativa. As imagens eram deliciosas. Todas elas! Relembro as bobines pedagógicas sobre dinossauros, as de fantasia, que na altura eram as mais conhecidas e mais desejadas, com os tradicionais contos Disney. Lembro-me também das viagens que se podiam fazer através do View-Master: paisagens e paisagens idílicas com praias, savanas, passando pelos pólos... bastava encostar o aparelho nos olhos e lá íamos nós.