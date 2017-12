Pub

KAFFA lança nova cápsula de café em alumínio, e passa a disponibilizar 9 tipos de cápsulas compatíveis com diferentes sistemas de máquinas de café.

A KAFFA, marca portuguesa de café encapsulado, lançou no mercado nacional uma nova cápsula de café, hermeticamente fechada e totalmente em alumínio, cujo projeto de inovação foi totalmente desenvolvido em Portugal, no laboratório da fábrica da marca em Trajouce. A nova cápsula vai juntar-se aos oito tipos de cápsulas compatíveis com o sistema Nespresso, já produzidos pela empresa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia