Jovens nem-nem baixaram para metade mas ainda são 220 mil

Hoje há ainda 220,3 mil jovens em Portugal que não trabalham nem estudam, um décimo de todos os portugueses que têm entre 15 e 34 anos. Mas no início de 2013, no pico da crise, chegaram a estar mais de 441 mil jovens fora do mercado de trabalho e também fora de qualquer percurso educativo ou de formação. Em Portugal, a taxa de desemprego jovem chegou a atingir 42,5%.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia