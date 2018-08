José Mendes: "Faz pouco sentido dar incentivos fiscais a táxis mais poluentes"

Vão apertar os apoios para a compra de novos táxis: só os carros com menos de quatro anos e emissões abaixo de 160 g CO2/km é que terão benefícios fiscais. Este é uma das propostas em cima da mesa no grupo de trabalho para o setor, a funcionar desde julho do ano passado e que está prestes a ficar concluído, adianta José Mendes, secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, em entrevista do Dinheiro Vivo.

