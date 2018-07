Jorge Coelho volta à construtora Mota-Engil

Jorge Coelho está de volta à Mota-Engil, tendo sido nomeado vice-presidente do conselho de administração da construtora. É o que consta de um comunicado da empresa enviado à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM).

No ponto novo do documento, onde se estabelece a ordem de trabalhos da Assembleia Geral de Acionistas marcada para 11 de maio de 2018, surge o nome do histórico socialista indicado para cumprir um mandato de quatro anos, 2018-2021.

É o regresso de Jorge Coelho à empresa, onde foi presidente da comissão executiva entre 2008 e 2013. Quando saiu invocou, lembra o Expresso, "razões pessoais".

Além de Coelho, irão assumir a vice-presidência do conselho de administração Gonçalo Moura Martins e José da Costa Figueiredo. O cargo de presidente fica para António Mota.