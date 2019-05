Jamie Bartlett: “A tecnologia é uma ameaça para a democracia”

Não diaboliza as grandes tecnológicas nem antipatiza com governos, apesar de lhes criticar a falta de ousadia com que têm lidado com os desafios da era digital. Ainda assim, o tom do discurso de Jamie Bartlett é essencialmente pessimista. O autor britânico é categórico ao afirmar que existe um “problema estrutural de incompatibilidade” entre o sistema democrático e a tecnologia. E não vê solução para ele.

