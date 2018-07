IVA da luz baixa em 2019? Famílias podem poupar até 156 euros por ano

O secretário de Estado da Energia quer ver os preços da eletricidade em Portugal baixar para o nível da média europeia até ao fim do mandato, em 2019, o que implica uma redução de cerca de 10% em menos de um ano e meio. O objetivo parece agora estar mais perto de ser cumprido, com vozes próximas do governo a garantirem que a taxa de IVA de 23% que recai sobre a eletricidade vai mesmo ser reduzida no próximo ano.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia