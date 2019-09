Isaltino Morais: "Nos próximos anos, Oeiras vai precisar de 12 500 engenheiros"

Quem vive em Oeiras ganha mais 4000 euros que no resto do país

Como tem sido este regresso à vida de autarca? Agitado?

Hoje já tive três ou quatro eventos: uma inauguração, a abertura da ComicCon, a assinatura de um protocolo solidário para levar tratamento de dentes aos habitantes de um bairro social... é a rotina de todos os dias. O poder local não funciona como a administração central: o poder central funciona no horário de expediente, das 9.00 às 17.00, aqui funciona-se o dia todo - e a noite.

Abordam-no muitas vezes na rua?

Sim, estou sempre a trabalhar. E eu até ando na rua para falarem comigo, para conhecer melhor a realidade e para poder ter contacto com aqueles que ainda acham complicado marcar uma audiência na câmara. Eu faço audiências todos os dias, mas oficialmente são às quintas-feiras. Acontece que não há semana em que não dê volta ao concelho todo, até para ver se há problemas de limpeza, o estado dos jardins - gosto de fazer isso à noite; de dia ando mais para conversar com as pessoas porque há muitos problemas que sem esse contacto nem sabemos que existem.

Dessas conversas saem medidas?

Saem. As pessoas pensam que há muito planeamento, que tudo o que se vai fazer no mandato vem do programa eleitoral, mas há decisões tomadas em função do contacto com a realidade. Por exemplo, a política do medicamento em Oeiras - a comparticipação a 50% dos remédios para quem tem mais de 65 anos (ou 55 se tiver deficiência ou dificuldades económicas) - nasceu no dia em que tive de ir ao Hospital de São Francisco Xavier por um problema na vesícula. Estava à espera dos resultados das análises e alguns idosos que vieram cumprimentar-me queixaram-se que não tinham como pagar os medicamentos. E aquilo não fazia sentido num concelho como Oeiras, que tem uma boa situação económica, é dos mais sólidos do país. E em três ou quatro meses estava montado o sistema com a Associação Nacional de Farmácias. Há muitos casos assim.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas também há planeamento. O investimento de 400 milhões até 2027 que anunciou para rejuvenescer o concelho e fazer aquilo o chamado Oeiras Valley.

Isso já é muito planeado... e estamos a atingir o objetivo. O Oeiras Valley é uma marca, o conceito é que importa - e nem todos os concelhos podiam usar esta marca, porque o planeamento, o ordenamento do território, a disponibilidade, a captação de empresas sobretudo de base tecnológica e com empregos de valor acrescentado é uma estratégia com mais de 30 anos. Essa foi a visão extraordinária que tivemos: numa altura em que Lisboa estava deprimida e não neste boom turístico, de renovação e de conforto, Oeiras propôs-se oferecer qualidade, qualidade ambiental, urbana... Então as empresas, sobretudo multinacionais ligadas a tecnologias (de informação, biotechs, etc.), encontraram aqui um espaço de acolhimento de qualidade. Preparámos o território e concentrámos esse investimento em núcleos como o Taguspark, o Lagoas Park, a Quinta da Fonte, o Arquiparque.

Mas que evolução traz o Oeiras Valley?

É um salto qualitativo. Porque ao longo destes 30 anos o território foi muito qualificado, houve investimentos muito fortes na área ambiental, na educação, nos equipamentos sociais e culturais, e hoje temos uma oferta de habitação de qualidade, espaços verdes, cultura... Isso permite uma evolução: antes, uma tecnológica queria instalar-se aqui e encaminhávamo-la para o Taguspark, por exemplo, agora todo o território de Oeiras, os 48 km2 estão vocacionados para acolher universidades, escolas internacionais, empresas de base tecnológica, institutos de investigação... Oeiras tem condições para ser o hub tecnológico mais importante do país. Aliás, já o é: 30% da base tecnológica instalada em Portugal está em Oeiras. É isso que faz deste o segundo município em volume de negócios, com 24 mil milhões (Lisboa tem 69 mil milhões e o Porto é o terceiro, com 14 mil milhões; Cascais tem 5 mil milhões). Isto dá uma ideia da riqueza, do valor acrescentado. E vai traduzir-se numa intervenção diversificada que passa por investimentos muito significativos na área da educação: queremos ter os melhores alunos do país em Oeiras. Para isso, a partir de 2020 o acesso à universidade será universal no concelho. Já triplicámos as bolsas para 150, mas a partir de 2020 nenhum jovem ficará para trás por não poder pagar a propina. A par disso, apresentámos o Oeiras Educa, programa que intervém em todo o setor, incluindo políticas públicas com efeitos para os alunos, os professores, os pais, tendente a criar um ambiente favorável à aprendizagem, para que cada aluno possa realizar o seu potencial. No dia 17 vamos apresentar a agenda para a ciência e a tecnologia, com Oeiras a tornar-se no primeiro município a investir 1,8 milhões de euros exclusivamente em ciência. Proporcionalmente, investimos mais do que o Estado. Tudo isto justifica os 400 milhões de investimento público municipal.

Como é que se consegue levantar este financiamento, de onde vem o dinheiro?

Justamente da riqueza gerada pelas empresas, que pagam muito em impostos. Oeiras hoje não recebe um euro do Estado, é um de creio que três municípios nesta situação - a par de Lisboa e Cascais - e comparticipamos o Fundo de Apoio Municipal com 5 ou 6 milhões por ano, as nossas fontes de receita vêm da riqueza das empresas.

Há aqui também uma vontade de trazer para o concelho mais jovens, mais famílias, constituir-se como uma alternativa a uma Lisboa onde elas não conseguem casa?

É uma das nossas maiores preocupações, e naquilo que é responsabilidade da câmara, nós fazemos; no que é preciso pareceres do Estado é que é pior... Oeiras tem, por exemplo, políticas de habitação 100% financiadas pela câmara, investimos 8 milhões para recuperar prédios no centro histórico que foram comprados pela autarquia para criar habitação jovem.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia