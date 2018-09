Isabel dos Santos processa Presidente angolano

A empresária Isabel dos Santos interpôs uma ação cível contra o presidente de Angola, João Lourenço. De acordo com a edição online do jornal Expresso, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos sentiu-se "lesada nos seus interesses".

Em causa está a anulação do contrato de construção do Porto da Barra do Dande no valor de 1,5 mil milhões de dólares (1278 milhões de euros), que lhe foi atribuída, dias antes da investidura do atual Presidente.

O Expresso adianta que as autoridades angolanas concluíram que tinham sido induzidas por Isabel dos Santos "a cometer atos ilegais e ilícitos" através de "uma empresa com meros três meses de constituição no cartório" - a Atlantic Ventures que foi utilizada como veículo para a concessão do projeto.

