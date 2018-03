Pub

A empresária angolana quer defender-se das acusações do presidente da Sonangol.

Isabel dos Santos, empresária angolana com interesses em Portugal, criou um site "com o objetivo de repor a verdade em relação às graves acusações feitas pelo actual PCA da Sonangol à anterior gestão". Em entrevista publicada este sábado no semanário Sol, Isabel dos Santos diz que "ficou demonstrado o espírito de revanche que anima o atual conselho de administração da Sonangol, após a sua apresentação do balanço dos 100 dias, na qual o único foco foi o ataque pessoal aos administradores anteriores. Carlos Saturnino é um homem emotivo, vingativo e demonstrou pouca ética profissional"

